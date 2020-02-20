يوفنتوس يجدد عقد كيللينى بعد تعافيه من الصليبى لمده عام

استقر مسؤولي فريق يوفنتوس الإيطالى على تجديد عقد جورجيو كيلليني قائد السيدة العجوز خلال الأيام القادمة، حيث أكدت عدة تقارير صحفية أن عقد كيلليني مع البيانكونيري سينتهي في يونيو 2020.

كما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو”، إن رئيس يوفنتوس قد عقد اجتماعاً مع جورجيو كيلليني صاحب الـ 35 عاماً، وقد توصلا لاتفاق على تجديد عقد الأخير لمدة عام، وبذلك ينتهي عقده في يونيو 2021 بدلاً من يونيو 2020.

الجدير بالذكر أن جورجيو كيلليني لم يستطع المشاركة مع يوفنتوس بـ 6 أشهر عقب ان أجري جراحة الرباط الصليبى، والتي كانت سببا في ابعاده عن الملاعب بتلك المدة، ويشار انه شارك بشكلٍ جزئي في مواجهة الفريق الأخيرة أمام بريشيا بالدوري الإيطالي.