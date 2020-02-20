شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي: جماهير الزمالك سبب عودتي لمستواي.. وأعدهم بمزيد من البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر التونسي الدولي فرجاني ساسي عن سعادته بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي عقب الفوز عليه بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.

ووجه ساسي رسالة شكر إلى جماهير الزمالك عقب تتويجه بلقب السوبر المصري قائلا في تصريحات لاستديو أون سبورت: "جماهير الزمالك كانت سبب في عودتي لمستواي، والمباراة كانت صعبة للغاية أمام فريق مثل الأهلي".

تابع: لم نتمكن من السيطرة على أحداث المباراة ، ولكن في النهاية حصدنا اللقب، وجاء تتويجا للجهد الذي بذلناه مؤخرا، أعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لحصد مزيد من الألقاب ".

استطرد: "أشكر جماهير الزمالك بشدة، لأنها سبب عودتي لمستواي بسبب دعمها المتواصل لي، كما أنها كانت سببا في حصد اللقب الثاني في أقل من 5 أيام ونتمنى الاستمرار في حصد الألقاب من أجل هذه الجماهير ".

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