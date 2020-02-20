فرجاني ساسي: جماهير الزمالك سبب عودتي لمستواي.. وأعدهم بمزيد من البطولات

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ووجه ساسي رسالة شكر إلى جماهير الزمالك عقب تتويجه بلقب السوبر المصري قائلا في تصريحات لاستديو أون سبورت: "جماهير الزمالك كانت سبب في عودتي لمستواي، والمباراة كانت صعبة للغاية أمام فريق مثل الأهلي".
تابع: لم نتمكن من السيطرة على أحداث المباراة ، ولكن في النهاية حصدنا اللقب، وجاء تتويجا للجهد الذي بذلناه مؤخرا، أعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لحصد مزيد من الألقاب ".
استطرد: "أشكر جماهير الزمالك بشدة، لأنها سبب عودتي لمستواي بسبب دعمها المتواصل لي، كما أنها كانت سببا في حصد اللقب الثاني في أقل من 5 أيام ونتمنى الاستمرار في حصد الألقاب من أجل هذه الجماهير ".
توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
وسجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.
وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.
فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.
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