شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مراسم تتويج الزمالك بكأس السوبر المحلى بعد الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، كأس السوبر المحلى، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وعقب استلام الفهد الأسمر الكأس، قام برقصته الشهيرة قبل التوجه إلى الجماهير مع لاعبى الفريق للاحتفال معهم بالكأس وتحقيق الفوز على المارد الأحمر.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

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فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

أما الاحتياطي فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحي ، شيكابالا ، عبد الله جمعة، إمام عاشور.