محمد فضل: توقيع عقوبات على مناوشات السوبر و لا تأجيل لقمة الدوري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعبين الذين خرجوا عن النص خلال مباراة السوبر.

وأوضح محمد فضل فى تصريحاته تلفزيوينة قائلا : "لا يوجد سبب لتأجيل مباراة القمة فى الدوري نريد الاستمرارية مثل الدوريات الأوروبية و الكرة المصرية صناعة ونريد تطويرها وحصلنا على 3 ملايين درهم بسبب تنظيم السوبر فى الإمارات".

توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

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وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.