شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: كهربا تعرض للطرد فى السوبر وأرفض تأجيل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى حقيقة خلافه مع عدد من اللاعبين ولكنه اعترف أن هناك عددًا من اللاعبين غير مرتاحين لعدم مشاركتهم بشكل أساسى وبالتالي فهم غير راضيين عن طريقة إدارتي الفنية.

واعترف فايلرأن فريقه يعاني من مشكلة إهدار الفرص واللمسة الأخيرة، مضيفًا: "كهربا حصل على كارت أحمر وسيغيب عن المباراة المقبلة وأرفض تأجيل القمة

نشبت خناقة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح .

وأعدت جماهير الأهلي دخلة خاصة قبل انطلاق مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في اللقاء المقام حاليا علي ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي .

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

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فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.