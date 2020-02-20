شكرا لقرائتكم خبر عن متعب منفعلاً علي عبد الله جمعة : "لو مش عارف مين الأهلي اقرا التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عماد متعب نجم الاهلي السابق، رسالة قوية إلي عبد الله جمعة لاعب الزمالك ، بعد ما قام الأخير باستفزاز جماهير الأهلي عقب فوز الابيض بالسوبر المصري.
توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
وظهر عماد متعب منفعلاً في استوديو تحليل أون سبورت ، وقال لعبد الله جمعة : "مينفعش تستفز جماهير الاهلي بشكل ده"، متابعاً :"لو مش عارف مين الاهلي اقرا التاريخ كويس يا عبدالله".
وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل يتكون من : محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.
فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.
شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.
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