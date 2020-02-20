شكرا لقرائتكم خبر عن متعب منفعلاً علي عبد الله جمعة : "لو مش عارف مين الأهلي اقرا التاريخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عماد متعب نجم الاهلي السابق، رسالة قوية إلي عبد الله جمعة لاعب الزمالك ، بعد ما قام الأخير باستفزاز جماهير الأهلي عقب فوز الابيض بالسوبر المصري.

توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

وظهر عماد متعب منفعلاً في استوديو تحليل أون سبورت ، وقال لعبد الله جمعة : "مينفعش تستفز جماهير الاهلي بشكل ده"، متابعاً :"لو مش عارف مين الاهلي اقرا التاريخ كويس يا عبدالله".

وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل يتكون من : محمد الشناوي، على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

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فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من محمد أبو جبل، حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.