شكرا لقرائتكم خبر عن جنش : مبروك لجماهير الزمالك وكنت واثق فى زملائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الزمالك على الأهلي بالسوبر المصري.

وأوضح محمود جنش في تصريحاته تلفزيوينة لقناة أبوظبي الرياضية قائلا "الحمد لله على اللقب ونهديه إلى جماهير الزمالك التي تدعمنا في كل مكان و لم أكن متوترا قبل المباراة وكنت واثقا من حصد اللقب وكان لدي ثقة في زملائي و نعد جماهير الزمالك بتقديم الأفضل الفترة المقبلة".

توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

أحتفل أعضاء نادى الزمالك وجماهيرة بفوز الفريق الكروى على نظيرة الاهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة .