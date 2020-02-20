شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: روح الزمالك سر الفوز بالسوبر المصرى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن التتويج بلقب السوبر المصرى يرجع إلى روح لاعبى الأبيض التى ظهرت عليهم، وذلك عقب فوز فريقه على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى السوبر المصرى الذى جمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، ليتوج باللقب للمرة الرابعة فى تاريخ النادى الأبيض.

أضاف إسماعيل يوسف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عقب التتويج بالسوبر المصرى، أن لاعبيه تحلوا بروح عالية لتحقيق اللقب، مشددًا على أنه كان واثقًا من فوز الزمالك على الأهلى على الرغم من ضيق الوقت بين مباراة اليوم ومباراة الترجى فى السوبر الإفريقى.

أشار عضو الزمالك إلى أن الزمالك دائمًا ما يلعب من أجل الفوز والتتويج بالبطولات، مبديًا سعادته بالنتيجة فيما اهدى الفوز للاعبين وجماهير القلعة البيضاء.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قد أبدى فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلي رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الإفريقى.

وقال كارتيرون :"الأهلي كان له افضلية بسبب حصوله علي فترة راحة اطول ولكن لاعبي الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا في حسم مباراة القمة أمام الأهلى.

وأضاف كارتيرون ان الروح القتالية هي سر الفوز علي الأهلي مبديًا رغبته في تأجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلي والزمالك لا يفوز بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلي".

ونشبت خناقة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.