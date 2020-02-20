شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر: ربنا نصرنا على المتربصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر المحلى عقب الفوز على الأهلى بركلات الترجيح على ستاد محمد بن زايد بدولة الأمارات.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" مبروك للزمالك ربنا نصرنا على المتربصين بالنادى الأبيض".

وتابع رئيس الزمالك قائلا :" كنت بلعب بينج بونج وسلة قبل المباراة بالليل لتوصيل رسالة إلى اللاعبين بعدم التوتر والهدوء".

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توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".