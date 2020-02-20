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أعضاء الزمالك والجماهير يحتفلون بالفوز على الأهلى والتتويج بالسوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحتفل أعضاء نادى الزمالك وجماهيرة بفوز الفريق الكروى على نظيرة الاهلى والتتويج ببطولة السوبر المصرى بمقر النادى بمنطقة ميت عقبة .

توّج فريق الزمالك  بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

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سجل للأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، على معلول،  ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، قفشة، جيرالدو وأجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك، كلاً من  محمد أبو جبل،  حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد – أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول تقريبًا فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.

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