شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون : الأهلى أقوى من الترجى ولا أتفق مع فايلر فى مسألة لعب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك ، أنه أبلغ لاعبيه قبل مباراة السوبر أن فريق الأهلي أفضل من الترجي كثيرا علي المستوي الفني وان مواجهته والفوز عليه تحتاج بذل مجهود مضاعف.

وقال كارتيرون :"لا اتفق مع فايلر ،و لابد من تأجيل القمة في الدوري حتي لا يتعرض اللاعبين للإ جهاد قبل مباريات افريقيا الصعبة ، مبديا فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر علي حساب الأهلي رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقي.

وقال كارتيرون :"الأهلي كان له أفضلية بسبب حصوله علي فترة راحة أطول ولكن لاعبي الزمالك تغلبوا علي كل الصعوبات ونجحوا في حسم مباراة القمة امام الأهلي

واضاف كارتيرون ، أن الروح القتالية هي سر الفوز علي الأهلي مشددا على رغبته في تأجيل مباراة القمة معلقا :الأهلي والزمااك لا يفوزا بدوري الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلي .

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

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