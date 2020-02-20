شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو كارلوس: تعجبنى الكرة المصرية.. وأبو جبل سر تتويج الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاسطورة روبرتو كارلوس لاعب منتخب البرازيل السابق، إنه متابع جيد للكرة المصرية، ويحرص دائمًا على مشاهدة المباريات المصرية، خاصة وإنها تتسم بالقوة والندية.

قال كارلوس خلال تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت": "أتابع الكرة المصرية، وأحبها جدًا، لان بها جودة كبيرة، والجمهور هو أكثر ما يعجبني في تلك المباريات، ولقاء السوبر الذى جمع الأهلى والزمالك اليوم جيد للغاية"

أضاف أسطورة البرازيل السابق: "أعجبني المشهد الكامل للمباراة من الخارج، وحارس الزمالك هو الأهم وهو الأفضل بالنسبة لى وسر تتويج الزمالك بالكأس، ولاعبى الأهلي جميعهم جيدون للغاية، لكن ضربات الترجيح تعتمد على الحظ".

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.