شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقم النرويجى "سوبر" فى إدارة لقاء الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة –الأهلي X الزمالك السوبر المصري النسخة الـ17

النتيجة- فوزالزمالك 4/3 بركلات الترجيح

الملعب – ستاد محمد بن زايد .

النرويجى سيفين أودفار موين صاحب – 41 عاما - دولى 2005

المساعد الأول - ماجنوس لاندبرج ،

المساعد الثانى - كيم توماس

الحكم الرابع - تورى هانسن

طاقم الـ" VAR" والثنائي الكرواتى - جوران جابريلو - ميرو جرجيتش .

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

تمتع الدولي النرويجى بلياقة بدنية جيدة خلال أدارته للقاء وحاول التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة رغم انه تواجد احيانا في طريق الكرة ومحيط اللعب خاصه في الهجمات المرتدة على حدود منطقة الـ18 حتى ان الكرة ارتدادات من قدم الحكم في الدقيقة 60 من عمر اللقاء كما تابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة .

الشخصية والسيطرة

الهدوء والثقة هما شعار الدولي النرويجى في السيطرة على المباراة التي حاول خلالها فض الاشتباك بين اللاعبين بالتحذيرات الشفوية ما أدى الى تأخره في اشهار البطاقة الصفراء محاولا استغلال خبرته في السيطرة على المستطيل الأخضر خلال شوطي المباراة واثناء ركلات الترجيح.

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تطبيق القانون ( 25مخالفة - اتاحة الفرصة )

كان الحكم النرويجى على موعد بالتدخل بالصافرة واحتساب 32 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد وأشار باستمرار واتاح الفرصة أكثر من مرة خلال اللقاء في تطبيق جيد للقانون كما لم يتدخل في الأخطاء الوهمية وسمح بالتنافس العادل على الكرة والالتحام المشروع.

بطاقتين صفراء (تغاضى عن مثلهم )

كان الحكم موجود في قلب الحدث للسيطرة على اللقاء فكانت البطاقة الصفراء الاولى في اللقاء في الدقيقة 73 للاعب الأهلي اجاى وطارق حامد لاعب الأبيض كما تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء في مناسبتين للتهور طبقا للقانون .

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء كما أشار الثنائي على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم في ادار اللقاء طبقا للقانون.

طاقم الـ" VAR"

لم يكن ما يستدعى تدخل الـ" VAR" الا في الدقيقة 12 من عمر اللقاء والدقيقة 73 وكان قرار الحكم والمساعد صحيحا في الحالتين.

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل مع الاجهزة بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر بخبرة وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.