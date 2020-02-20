شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لـ" لاعبى الزمالك " عقب التتويج بالسوبر : يا مفتريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك إت لاعبي الزمالك مفترين بعدما فازوا بلقبين في أقل من أسبوع وهما السوبر المحلى والأفريقى.

وقال الغندور أن لاعبى الفريق الأبيض كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية مشيدا بأداء طارق حامد وفرجانى ساسى وجميع اللاعبين.

واشار إلى أن نادى الزماللك أن النادى الأبيض بات سيد مصر في كرة القدم بعد أيام قليلة من انتزع لقب سيد أفريقيا بالفوز على الترجى التونسى والتتويج بلقب السوبر الأفريقى. Advertisements أكد الغندور أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مدرب "داهية" واستطاع قراءة المباراة بشكل جيد.

توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".