شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء لمرتصى منصور: "منتظر وعدك ليا وهاجى على مكتبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن تحقيق بطولة السوبر المصرى جاءت بسبب دعم مجلس الإدارة والجماهير التى تساند الفريق دائمًا فى المرة قبل الحلوة.

ووجه محمود علاء خلال تصريحاته لقناة أبو ظبى، الشكر لدولة الامارات قائلًا:"اشكر دولة الامارات على استضافتنا واشعر كأنني في مصر، وهذه البطولة الثانية في أقل من 5 أيام، والسادسة لى مع الزمالك، وهذا النادى يستحق دائمًا التواجد على منصات التتويج" .

كما وجه رسالة لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قائلًا: "منتظر وعدك ليا وهاجى على مكتبك على طول"، وتابع قميص نادى الزمالك مسئولية كبيرة، وسنحقق مزيد من البطولات القادمة.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.