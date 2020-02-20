شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء لمرتصى منصور: "منتظر وعدك ليا وهاجى على مكتبك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن تحقيق بطولة السوبر المصرى جاءت بسبب دعم مجلس الإدارة والجماهير التى تساند الفريق دائمًا فى المرة قبل الحلوة.
ووجه محمود علاء خلال تصريحاته لقناة أبو ظبى، الشكر لدولة الامارات قائلًا:"اشكر دولة الامارات على استضافتنا واشعر كأنني في مصر، وهذه البطولة الثانية في أقل من 5 أيام، والسادسة لى مع الزمالك، وهذا النادى يستحق دائمًا التواجد على منصات التتويج" .
كما وجه رسالة لمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قائلًا: "منتظر وعدك ليا وهاجى على مكتبك على طول"، وتابع قميص نادى الزمالك مسئولية كبيرة، وسنحقق مزيد من البطولات القادمة.
وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بنتيجة 4 / 3 بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.
سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.
وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.
فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.
اما الاحتياطي فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحي ، شيكابالا ، عبد الله جمعة ، إمام عاشور.
وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
ويلتقي الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.
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