شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى عن خناقة لاعبي الزمالك مع كهربا: وجه سباب لـ طارق حامد وعبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك إن محمود كهربا لاعب الأهلى وجه سبابا لعبد الله جمعة وطارق حامد ثنائى الأبيض وقال إنهم تكلموا مع لاعيبة الأهلي الكبار عشان الدنيا تهدي بعد المباراة لأن الفريقين يمثلا مصر في الإمارات فمينفعش يكون الشكل كده بعد المباراة.

نشبت خناقة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح.

وأعدت جماهير الأهلي دخلة خاصة قبل انطلاق مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في اللقاء المقام حاليا علي ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي .

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

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فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.