شكرا لقرائتكم خبر عن "ضيعنا الماتش بإيدينا".. ماذا غرد الأهلاوية على تويتر بعد الهزيمة في السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الفرحة بين جماهير نادى الزمالك فاز فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي، على النقيض كانت تغريدات جماهير النادى الأهلى مليئة بالحزن بعد ضياع السوبر برحلات الترجيع، موضحين أن البطولة كانت بأيدهم.

عبرت جماهير نادى الزمالك ، عن فرحتهم بحصد لقب السوبر المصرى، من خلال هاشتاج الزمالك، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بعد دقائق من انتهاء المباراة، قال محمود أبو بكر:" الأهلي كان اخطر ولكن سوء إدارة المباراة وضربات الجزاء رجع الزمالك للمباراة وفي الآخر خدوا البطولة...غلطتنا بالكامل اكتر ما هي قوة المنافس".





وكتب محمود:" طب بس هو حد بيفهم كورة هيقول الزمالك كان احسن ! ..الأهلى كان حاطط عليهم طول الماتش بس مفيش جول ومفيش حد وخسرنا .. مبروك بس منظطش !!فايلر اتغابى .. اللاعيبة استهتروا.. كنا الاحسن وخسرنا ودا يعلمنا منضيعش ".

وقالت عبير:" ضيعنا الماتش بإيدينا من الأول، سوء استغلال الفرص واللمسة الأخيرة والرعونة كل ده ضيع مننا كل حاجه كنت واثقه إننا لو وصلنا ضربات جزاء هنخسر لإن الزمالك أصلا جاي الماتش عليها، حظهم عالي فيها و فعلا لو معايا حظ الزمالك ده والله العظيم أمشي بيه علي المية مرتاح الحمدلله ربنا مش رايد.".

وغرد كريم قائلاً :"الأقوى فى القارة ومصر .. الزمالك يحكم من الامارات رغم انف الجميع .. الملكي سوبر كرة القدم .. السوبر يذهب للسوبر .. نحن الأبطال تنحني القارة خجلا من قوته ورهبته واسمه الكبير"، وكتب أخر ينتمى إلى نادى الزمالك:" بصراحه ماتش للنسيان بالنسبه للزمالك بس ماتشات البطولات دى مش يفرق فيها الاداء والمهم المكسب والبطوله والحمدلله ع كل شئ و من حقنا نفرح بطولتين فى 6 ايام حاجه حلوه جداً".

ويرى بعض من جماهير الزمالك، أنهم فريهم أبطال القارة السمراء، قائلاً :" اثبت للكل انه احد كبار القارة الأفريقية اذا ماكان افضلهم !! .. قبل ٥ أيام يأخذ كأس السوبر الافريقي وامام من امام الترجي بطل القارة. واليوم يأخذ بطولة السوبر المصري من أمام زعيم القارة السمراء بلا منازع".

Advertisements





يشار إلى أن فاز فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء الوقت الأصلى من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.