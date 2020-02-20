شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي و بن شرقي يلتقطان سيلفي مع الجماهير بعد الفوز بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لبي الثنائي فرجاني ساسي و اشرف بن شرقي طلبات جماهير الزمالك المتواجدة خارج ملعب استاد بن زايد وقامو بالتقاط صور سيلفي مع الجماهير احتفالا بالسوبر المصري بعد الفوز علي الاهلي بضربات الترجيح .

ابدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر علي حساب الأهلي رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقي.

وقال كارتيرون :"الأهلي كان له افضلية بسبب حصوله علي فترة راحة اطول ولكن لاعبي الزمالك تغلبوا علي كل الصعوبات ونجحوا في حسم مباراة القمة امام الأهلي

واضاف كارتيرون ان الروح القتالية هي سر الفوز علي الأهلي مبدبا رغبته في تاجيل مباراة القمة معلقا :الأهلي والزمااك لا يفوزا بدوري الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلي .

ونشبت خناقة بين لاعبى الأهلى والزمالك بالسوبر المصرى الذى أقيم بدولة الإمارات عقب نهاية اللقاء مباشرة الذى انتهى لصالح الفريق الأبيض 4 / 3 بركلات الترجيح .

وأعدت جماهير الأهلي دخلة خاصة قبل انطلاق مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في اللقاء المقام حاليا علي ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي .

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وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.