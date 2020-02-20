شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : محمد أبو جبل أعاد للزمالك للمباراة ومتعجب من اختيارات فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغرب حازم إمام نجم الزمالك ما قام به السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من تحديد مسددي ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من مباراته ضد الزمالك في السوبر المصري والتي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

قال إمام في تصريحات لاستديو أون سبورت: "كان يتوجب على فايلر تحديد المسددين قبل المباراة وكان واضحا أن محمد هاني تفاجأ ولم يكن مستعدا للتسديد بعد اختياره من ضمن المسددين.

تابع: محمد أبو جبل أعاد للزمالك للمباراة بعد تصديه لركلتي ترجيح خلال المباراة ، وأبارك للزمالك على التتويج بلقبي سوبر في أسبوع واحد ومن أمام فريقين كبيرين بحجم الترجي التونسي بطل دوري الأبطال والأهلي بطل الدوري.

أوضح: "التتويج بلقبي السوبر مهمين للغاية في مشوار الزمالك ويبدو أن شهر فبراير وشه حلو على الزمالك رغم اننا كنا خايفين منه".

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