شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يوجه رسالة لمنتقديه: "أنا موجود".. وأمي تنبأت بما حدث في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، عن سعادته بتتويجه بلقب السوبر المحلى، عقب تحقيق الفوز على الأهلى بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

قال أبو جبل فى تصريحاته عقب المباراة: "سعيد جدًا لأن هذه المباراة هي أول قمة أخوضها منذ انتقالى لصفوف الزمالك، وسعادتى أكبر بسبب تحقيق الفوز على الغريم التقليدي، والتتويج بلقب السوبر".

أضاف أبو جبل: "تلقيت مكالمة من أمى قبل المباراة، وتنبأت بأحداث المباراة وقالت لى أن المباراة ستتجه لركلات الجزاء وسيتوج الأبيض بالقب، وهو ما حدث بالفعل، وفى نهاية حديثى أحب أن أوجه شكرى لكل من انتقدنى، وأقول لهم: "أنا موجود".

سجل ركلات جزاء الأهلي، على معلول، عمرو السولية، محمود متولي، وسجل للزمالك، محمود علاء، فرجاني ساسي، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

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فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

اما الاحتياطي فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحي ، شيكابالا ، عبد الله جمعة ، إمام عاشور.

وأدار مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ويلتقي الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.