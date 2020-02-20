أمير مرتضى: لم يصلنا تأكيد بإقامة قمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء ليس لديها تأكيد بشان إقامة قمة الدوري بعد أيام.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك الاثنين المقبل على استاد القاهرة.

وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" قال أمير مرتضى منصور :"لدينا تأكيد بإقامة مباراة الترجي التونسي في استاد القاهرة يوم 28 فبراير الجاري".

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وأضاف أمير :"بخصوص قمة الدوري فلم يصلنا أي تأكيد بشأن إقامة المباراة، ولا نعرف إذا كانت ستقام في موعدها أم لا حتى الآن".

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أن الزمالك حصد 5 بطولات في موسم واحد، معتبراً بطولتي السوبر الإفريقي والمصري هذا الشهر ضمن بطولات الموسم الفائت.

وأنهى أمير :"بطولتي السوبر المصري والإفريقي كانا إتماماً لبطولات الموسم الماضي (الكونفدرالية، كأس مصر، السوبر المصري السعودي)".