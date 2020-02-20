كارتيرون: أنا مع تأجيل مباراتنا أمام الأهلي في الدروي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، إن أهم شيء خلال مباراة فريقه أمام الأهلي كان التمركز الدفاعي.

الزمالك توّج بالسوبر المحلي على حساب نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وأضاف كارتيرون خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"روح اللاعبون هي من أدت للفوز وجدول الدوري مضغوط جدًا ويستهلك طاقة اللاعبين وأريد تأجيل مباراة الدوري".

واستكمل:"لم نستغل بعض الفرص بشكل صحيح ، لكن الحظ ابتسم لنا في ضربات الترجيح، نسعى لإخراج اللاعبين من أجواء الفرحة سريعًا استعدادا لبطولة أفريقيا".

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وأبدى كارتيرون فخره بلاعبي الزمالك الذين استطاعوا التغلب على الإرهاق وتوّجوا ببطولتين خلال أسبوع واحد.

وأضاف المدير الفني للزمالك:"لم أكن راضيًا عن الأداء في الشوط الأول ولكن اللاعبين كانوا متمركزين دفاعيًا ولم يستغلوا المساحات كما حدث في مباراة الترجي وفي الشوط الثاني تكرر الأمر ذاته".

وأشار المدير الفني لنادي الزمالك، إلى أن التتويج بالسوبر أمر جيد للفترة المقبلة، مضيفًا:"قادر بخبرتي وخبرة اللاعبين استغلال التتويج للفترة المقبلة ولم نحتفل بالسوبر الأفريقي فالمباراتين كانوا متتاليتن".

وأتم كارتيرون حديثه بالإشارة إلى إن خطته لم تكن الدفاع أمام الأهلي من بداية المباراة ولكن هكذا كانت المباراة، منوهًا إلى إنهم لعبوا على الكرة المرتدة.