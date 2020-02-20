فايلر يعلن طرد كهربا أمام الزمالك.. ويؤكد: أنا غاضب ومحبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الزمالك بكأس السوبر المصري.

وأشار فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن سفين أودفار موين حكم المباراة قام بطرد اللاعب بسبب أحداث الاشتباكات بين اللاعبين.

Advertisements

وقال المدير الفني للأهلي: "كهربا تعرض للطرد من الحكم بعد انتهاء المباراة".

وأكمل: "الزمالك استحق الفوز رغم أننا استحوذنا على الكرة طوال المباراة وهو ما يغضبني ويجعلني محبطًا".

واختتم: "جيرالدو ظهر بشكل جيد وكان لا يستحق التغيير وهذه هي رؤيتي كمدرب، ولو حققنا الفوز لتغيرت الانتقادات إلى مدح ولكانت الأسئلة قد تغيرت".