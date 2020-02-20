فرجاني ساسي: دعم جمهور الزمالك يعديني لمستوايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أبدى الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك، سعادته بالتتويج مع فريقه ببطولة السوبر على حساب نظيره الأهلي وبدعم الجماهير له.
الزمالك أعاد مرة أخرى سيناريو سوبر 2016 بالتتويج على نظيره الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.
فرجاني ساسي، أضاف في تصريحات لفضائية أون سبورت عقب المباراة:"الحمدلله على التتويج ودعم الجمهور هو من يعيدني لمستوايا فهم يريدونني أن أكون موجودًا في المواعيد الكبرى والحمدلله كنت مميز اليوم وأمام الترجي ولازال لدي الكثير لأقدمه".
وتابع المحترف التونسي في صفوف الزمالك:"أي خطأ كان ممكن أن يكلفنا الكثير وحاولنا التسجيل ولكن لم نستطع ولكن الحمدلله ربنا كرمنا في النهاية".
وأتم فرجاني حديثه بالإشادة بدعم الجماهير له وثقتهم به، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنهم به.
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