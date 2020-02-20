اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي: نشبت اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد انتهاء أحداث مباراة السوبر المصري بين الفريقين في أبوظبي. واستضاف ملعب محمد بن زايد قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، وسط حضور نحو 34 ألف مشجع. Advertisements وبعد تسديد عبد الله جمعة الركلة الترجيحية الأخيرة في شباك الأهلي وإعلان تتويج الزمالك باللقب اندلعت اشتباكات ومشادات بين الفريقين في منتصف الملعب. وحسبما أفاد مراسل الخليج 365 في الملعب، بدأت الاشتباكات بعد توجه عبد الله جمعة لاستفزاز جماهير الأهلي ليتدخل لاعبي الفريق الأحمر. المسئولين في الفريقين وبعض اللاعبين تداركوا الأمور سريعاً وتم فض المنازعات ليبتعد كل فريق عن الأخر في أرض الملعب.

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