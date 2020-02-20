طارق حامد: الزمالك عندما يخوض لقاء لابد أن يبحث عن الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح طارق حامد متوسط ميدان الزمالك بأنه فاز بكأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدف إهداء الميدالية الذهبية إلى ابنته، قائلًا أن لاعب الزمالك لا يجب أن يدخل أي لقاء إلا بهدف الفوز.

وقال طارق حامد في تصريحاته لقناة "أبو ظبي" الرياضية بعد المباراة: "اليوم كنا نعاني من بعض الإجهاد لكن تمكنا في النهاية من تحقيق الفوز."

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وتابع: "أهديت الميدالية الخاصة بمباراة الترجي إلى ابني، وابنتي كانت حزينة لأنها لم تحصل على ميدالية فحققنا اليوم هذه الميدالية لأمنحها إلى ابنتي."

واختتم تصريحاته قائلًا: "المباراة كانت أمام فريق كبير وكيان كبير مثل النهائي، وكل النهائيات تكون صعبة دائمًا، لكن عندما تلعب أمام نادي كبير بحجم الزمالك يجب أن يكون هدفك وتفكيرك هو الفوز وتحقيق البطولات."

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي في كأس السوبر المصري بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة.