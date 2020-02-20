إسماعيل يوسف: اللاعبون ظهر عليهم الإرهاق.. والقادم أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سعادته بتتويج فريقه ببطولة السوبر على حساب نظيره الأهلي.

الزمالك أعاد مرة أخرى سيناريو سوبر 2016 بالتتويج على نظيره الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.

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يوسف، قال في تصريحات لفضائية أبو ظبي الرياضية عقب المباراة:"الحمدلله فزنا ببطولتين كبيرتين خلال أسبوع واحد، الأجواء كلها ممتعة وأتمنى كل سوبر يُقام في الإمارات مبرووك للزمالك وبإذن الله القادم أفضل".

وأشار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى إن اللاعبين بدى عليهم الإرهاق بعد خوضهم مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي خلال الأسبوع الماضي، مضيفًا:"لابد أن يقوم اللاعبين باستشفاء جيد للاستعداد للفترة المقبلة".

وأتم يوسف حديثه بالتشديد على أن ما وصفه بـ "قتال اللاعبين" داخل أرضية الملعب كان سببًا في التتويج والفوز في السوبر الأفريقي والمحلي.