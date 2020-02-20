عماد متعب: فايلر أدار المباراة بشكل خاطئ.. ولم يحافظ على بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر عماد متعب مهاجم الأهلي السابق أن السويسري رينيه فايلر مدرب الأحمر أداء مباراة السوبر ضد الزمالك بصورة خاطئة.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" بعد المباراة التي انتهت بالتعادل (0-0) وتتويج الزمالك بركلات الترجيح قال متعب :"فايلر أدار المباراة بصورة خاطئة خاصة في الشوط الثاني".

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وأضاف متعب :"كان يجب أن يجري فايلر تغييراته خلال أول 5 دقائق في الشوط الثاني، لكنه تأخر جداً جداً".

وحصد الزمالك بطولة كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الثانية على حساب النادي الأهلي، وفي المرتين لم تشهد المباراتين أهدافاً لتحسم بركلات الترجيح في ملعب محمد بن زايد.

وأتم مهاجم الأهلي المعتزل :"في تصريحات سابقة لفايلر قال أنه يسعى للحفاظ على بادجي، لكنه في النهاية لم ينفذ ما قاله بوضع اللاعب في تسديد ركلة الترجيح الحاسمة".