محمد أبو جبل: سعيد بالفوز بأول قمة أشارك بها في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، سعادته بقيادة فريقه للتتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب نظيره الأهلي في أول قمة يُشارك بها.

أبو جبل تصدى لركلتين ترجيحيتين أمام محمد هاني وأليو بادجي عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

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أبو جبل، أضاف خلال تصريحات لفضائية أبو ظبي الرياضية عقب المباراة:"الحمدلله ربنا كرمني بالفوز في أول قمة في حياتي والحمدلله مكسب مهم يعطني دفعة في المباريات المقبلة".

وأتم حارس الزمالك حديثه بالإشارة إلى أنه لا يعرف التسجيل وأن الله أراد ألا تعود الجماهير التي جاءت لمساندة فريقهم في الإمارات حزينة.

وكان محمد أبو جبل، قد قاد الزمالك يوم الجمعة الماضي للتتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نظيرهم الترجي والتي انتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.