غالي: فايلر أخطأ.. وكهربا كان هدفه استفزاز المنافس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسام غالي قائد الأهلي السابق بأن الفريق أهدر فوزًا سهلًا على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري، قائلًا بأن الجمهور لن يحب محمود عبدالمنعم "كهربا" من خلال استفزازه للمنافسين.

وقال غالي في تحليله للمباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" عقب انتهاء المباراة: "الأهلي لم يستغل الإجهاد الذي يعاني منه الزمالك بعد السوبر الإفريقي، وفايلر بدأ المباراة بشكل خاطئ كان يجب أن يلعب بأجايى ومعلول في الجانب الأيسر بسبب المستوى الطيب لهما خلال الفترة الماضية."

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وتابع: "كان لابد من وجود مساندة هجومية من جانب محمد هاني وعلي معلول أكثر من ذلك حتى وإن كان المدير الفني طالبهم بالإلتزام الدفاعي."

وأضاف: "الأهلي أهدر فوزًا سهلًا في المباراة بعد السيطرة على أغلب أوقات اللقاء على الأخص الشوط الأول، خروج أفشة لم يكن مناسب وفايلر لم يتعامل مع المباراة بشكل مناسب."

ووجهة رسالة إلى كهربا قائلًا: "كهربا نزل إلى المباراة ليستفز الجمهور ولاعبي الزمالك، هذا ليس أسلوب لاعب محترف، يجب أن يراجع نفسه لأن الجمهور لن يحبك باستفزاز المنافس."