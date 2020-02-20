فايلر: الزمالك محظوظ بالوصول إلى ركلات الترجيح أمام الأهلي

أوضح رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن فريقه كان له الأفضلية طوال مجريات لقاء السوبر أمام الزمالك.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء« كان مسيطر على الجيم والزمالك لم يصل نهائياً،

كان لدي فكر خاص في لقاء الليلة، والزمالك كان حظه مميز بالوصول إلى ركلات الترجيح، لكنه لا يستحق المكسب خلال الـ 90 دقيقة.وأردف، أنه أقنع لاعبيه بتقبل الخسارة من الزمالك، مشيراً إلى أن الجماهير المصرية تنظر للمباريات بشكل عاطفي رغم أن الأهلي الأفضل في لقاء اليوم.وأشار إلى أنه سيحاول علاج مشكلة إهدار الفرص للاعبي الأهلي، خاصة وأن الفريق يضم كوكبة من اللاعبين المميزين، لكنه من المستحيل أن يشترك الجميع.