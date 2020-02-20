جماهير الزمالك بعد التتويج بالسوبر: نحن الأبطال من جديد

احتفلت جماهير الزمالك بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح والتتويج بالسوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

فاز الزمالك بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 0-0 في المباراة التي أقيمت في ستاد محمد بن زايد بناي الجزيرة.

وكتب حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" مهنئًا الفارس الأبيض "الزمالك بطل كأس السوبر المصري.. أسعد جماهيره العريضة باللقب الثاني خلال 6 أيام فقط بالفوز على غريمه الأهلي بركلات الترجيح بعد

نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف في أبو ظبي، مبروك اللقب الجديد لأبطال القلعة البيضاء".



أما حساب نادي الزمالك، "السوبر يذهب للسوبر.. نحن الأبطال من جديد، الزمالك يتوج بالسوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية ٤-٣ بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي".

نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر أحمد حسام "ميدو" دون على تويتر "الف مبروووووك

الزمالك بطل السوبر المصري كمااااان".حساب الزمالك زون كتب "ابطال افريقيا و ابطال مصر".



أحمد بركات مشجع الزمالك علق "المهمة تمت.. عمل جيد أيها المحاربون"، ومحمد عبد المحسن "نحن أبطال السوبر المصري".

أحمد فوزي قال "مباراة مثالية على قد إمكانيات الزمالك من كارتيرون. أبو جبل عظيــــم. حازم إمام تحول بعد نزول كهربا وعمل دقائق رائعة، طارق حامد عظيم جدا في تعامله مع كل المواقف، الحمد لله على المكسب وعلى البطولة.

ويذكر أن الزمالك قد توج منذ أيام بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعدما فاز في الدوحة بثلاثة أهدافم مقابل هدف