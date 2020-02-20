المقاولون العرب يهنئ الزمالك ببطولة السوبر

يوجه مجلس ادارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح التهنئة لنادي الزمالك بمناسبة حصوله على لقب كأس السوبر المصري بعد تغلبه على الاهلي في المباراة التي اقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي. ابو ظبي. وارسل مجلس الادارة برقية تهنئة لمجلس ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لتهنئته بالبطولة . وقال المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس ادارة المقاولون العرب "اهنئ جماهير الزمالك ومجلس الادارة والجهاز الفني واللاعبين على البطولة التي تحققت بعد ايام قليلة من التتويج بالسوبر الافريقي مشيرا الى ان الجماهير عليها ان تفخر بلاعبيها وجهازهم الفني ومجلس الادارة وان التتويج جاء بعد تفوق الفرني كارتيرون المدير الفني للزمالك على فايلر مدرب الاهلي". العرب "اهنئ جماهير الزمالك ومجلس الادارة والجهاز الفني واللاعبين على البطولة التي تحققت بعد ايام قليلة من التتويج بالسوبر الافريقي مشيرا الى ان الجماهير عليها ان تفخر بلاعبيها وجهازهم الفني ومجلس الادارة وان التتويج جاء بعد تفوق الفرني كارتيرون المدير الفني للزمالك على فايلر مدرب الاهلي".

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