جنش: المباراة كانت صعبة ولكننا توجنا باللقب

عبرمحمود جنش حارس مرمى الزمالك، عن فرحته بالحصول علي لقب السوبر المصري، بعد الفوز علي الأهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقن اليوم الخميس علي استاد محمد بن زايد بدولةالإمارات.
وقال جنش عقب التتويج بالبطولة : "الحمدلله اللقاء كان جيد، والمباراة كانت سجال بين الفريقين ولكننا في النهاية حصلنا علي اللقب".
وأضاف جنش : " أشكر دولة الإمارات التي احتضنت هذا اللقاء العظيم، وبشكر جمهورنا على مساندته الدائمة لنا".
والجدير بالذكرأن حصل الزمالك علي لقب كأس السوبر الرابع له أمام الأهلي اليوم الخميس، بعد أن فاز لاعبو القلعة البيضاء في ركلات الترجيح بنتيجه 5-3.
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