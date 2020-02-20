حسن المستكاوي: فايلر أخطأ في مباراة السوبر

أكد حسن المستكاوي الناقد الرياضي، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لم يحسن إختيار التشكيل الذي خاض به مواجهة الزمالك في السوبر.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري لحساب الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية

بنتيجة 5/3، في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وقال المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي

"تويتر": " الزمالك مبروك السوبر المصرى . فايلر خسر المباراة بتشكيل البداية وبتأخير التغيير . وبتحديد أسماء ركلات الجزاء".

ووارد " والفريقان عندهما نقص هجومي ،، فرحة الجمهور مشروعة لكن هناك مشهد مؤسف في النهاية . وتصرفات غير رياضية ولاتليق من لاعبين".