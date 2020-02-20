أكد حسن المستكاوي الناقد الرياضي، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لم يحسن إختيار التشكيل الذي خاض به مواجهة الزمالك في السوبر.
وخسر الأهلي لقب السوبر المصري لحساب الزمالك بركلات الجزاء الترجيحيةبنتيجة 5/3، في اللقاء الذي جمعهم مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.
وقال المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"تويتر": " الزمالك مبروك السوبر المصرى . فايلر خسر المباراة بتشكيل البداية وبتأخير التغيير . وبتحديد أسماء ركلات الجزاء".
ووارد " والفريقان عندهما نقص هجومي ،، فرحة الجمهور مشروعة لكن هناك مشهد مؤسف في النهاية . وتصرفات غير رياضية ولاتليق من لاعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن المستكاوي: فايلر أخطأ في مباراة السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.