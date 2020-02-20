بالصور..المئات يحتفلون بفوز الزمالك بكأس السوبر

احتفل المئات من مشجعي نادي الزمالك بشارع جامعة الدول العربية، وفي محيط النادي، بعد الفوز على النادي الأهلي بركلاتالترجيح من نقطة الجزاء بـ4 أهداف مقابل 3للفريق الأحمر.
وذلك في المباراة التي أقيمت في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على بطولة كأس السوبر المصري، مساء اليوم الخميس.
وردد مشجعو الزمالك هتافات، منها "يحيا الزمالك-يعيش الفريق".
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