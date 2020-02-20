حسام غالي يوجه رسالة إلى كهربا

وجه حسام غالي نجم الأهلي السابق رسالة للاعب الأهلي الحالي محمود عبدالمنعم كهربا بعد المناوشات التي حدثت في الشوط الثاني من لقاء القمة الذي جمع بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الخميس علي ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وقال حسام غالي في تصريحات تلفزيونية في

الاستوديو التحليلي عقب نهاية اللقاء : "من وجهة نظري وليد سليمان كان أحق بالمشاركة في هذا اللقاء، كهربا كان واضح أنه نزل إلي أرضية الملعب ليستفز جمهور الزمالك ولاعيبته".

وأضاف غالي: " الجمهور مش هايحبك لما

تنزل تستفز في جمهور ولاعيبة الزمالك، الجمهور هايحبك لما تلعب راجل في الملعب وتلعب باسم النادي الأهلي، هذه ليست طريقة لاعب محترف ، كهربا لازم بفكر ويراجع نفسه جيدًا".

وحصد فريق الزمالك لقب السوبر الرابع له علي مدار تاريخه بعد الفوز علي الأهلي في ركلات الترجيح بنتيجه 5-3، بعد أن انتهي ىالوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.