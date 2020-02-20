قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، أنه بدأ من الآن التفكير في المباراة المقبلة لفريقه أمام الزمالك والمقرر لها الإثنين المقبل في قمة الدوري، وأن مباراة اليوم حدث لن نقف عنده كثيراً.

وواصل، أحترم الزمالك كثيراً وهذه هي كرة القدم ولا بد أن يتحلى الجميع بالروح

وعن مشاركة جيرالدو منذ بداية اللقاء، أوضح فايلر أنه لديه فكره الخاص قائلاً « إذا كان جيرالدو قد شارك بشكل غير جيد اليوم فالأولي لي أن أغير مهنتي ».

وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح ليتوج بلقب السوبر المحلي للمرة الرابعة في تاريخه . حدث لن نقف عنده كثيراً.وواصل، أحترم الزمالك كثيراً وهذه هي كرة القدم ولا بد أن يتحلى الجميع بالروح الرياضية وعن مشاركة جيرالدو منذ بداية اللقاء، أوضح فايلر أنه لديه فكره الخاص قائلاً « إذا كان جيرالدو قد شارك بشكل غير جيد اليوم فالأولي لي أن أغير مهنتي ».وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح ليتوج بلقب السوبر المحلي للمرة الرابعة في تاريخه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: هذه هي كرة القدم .. وانتظر الزمالك في قمة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.