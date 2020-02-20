حقق فريق الفيحاء فوزاً مهمًا على نظيره الوحدة بنتيجة هدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وأحرز ثنائية الفيحاء كارلوس فيلانويفا في الدقيقتين ٢٨، ٦٩ من زمن اللقاء. ٦٩ من زمن اللقاء. بهذة النتيجة يحتل نادى الوحدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة، في حين ياتي نادي الفيحاء فى المركز التاسع برصيد ٢٤ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيحاء يفوز على الوحدة فى الدورى السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.