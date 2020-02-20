الفيحاء يفوز على الوحدة فى الدورى السعودى

حقق فريق الفيحاء فوزاً مهمًا على نظيره الوحدة بنتيجة هدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمنمنافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز ثنائية الفيحاء كارلوس فيلانويفا في الدقيقتين ٢٨،٦٩ من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادى الوحدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة، في حين ياتي نادي الفيحاء فى المركز التاسع برصيد ٢٤ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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