طارق حامد: أهدى الفوز لجماهير الزمالك والميدالية لـ"بنتي"

أبدى طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، سعادته بالفوز ببطولتين في أسبوع واحد مشيرًا إلى أن الفوز على الأهلي له طعم

خاص ومعترفًا بوجود إجهاد على لاعبي الفريق بسبب المجهود المبذول أمام الترجي التونسي والفوز بالسوبر الأفريقي.

قال أهدى ميدالية السوبر المحلي لابنتي بعد أن حصل ابني الأكبر على ميدالية السوبر الأفريقي مؤكدًا أنه يهدى البطولة لجماهير الزمالك مبديًا الشكر لدولة الإمارات على التنظيم الجيد.