اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي كورة لايف zamalek

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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك مساء اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، YALLA SHOOT على لقب كأس السوبر المصري.

كورة ستار، حيث يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز والتتويج بثاني ألقابه في أقل من أسبوع KORA STAR الزمالك يبحث عن التتويج المحلي بعد التتويج الإفريقي

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، لتحقيق الفوز واللقب بعدما توج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي الجمعة الماضية، كورة حصري الزمالك يلعب مباراة الأهلي من أجل الحصول على اللقب من دولة الإمارات، KORA7ASRY، ملعب محمد بن زايد بالإمارات يستضيف القمة المصرية.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر

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وتُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وأبوظبي الرياضية AD SPORTS HD، الناقل الحصري لمباراة السوبر المصري، KORA GOAL الإمارات تستقبل مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر.

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