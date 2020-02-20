رياضة | أبو جبل يكشف سر فوز الزمالك بالسوبر المصري على حساب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو جبل يكشف سر فوز الزمالك بالسوبر المصري على حساب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وعلق محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك على فوز فريقه اليوم الخميس على النادي الأهلي بركلات الترجيح ليحصد لقب السوبر المصري.

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وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونة: "نحمد الله على حصد لقب السوبر المصري اليوم وكنا واثقين من تحقيقنا للبطولة اليوم".

وعن سبب الفوز اليوم قال أبو جبل: "أمي هي من تحدثت معي قبل المباراة وأخبرتني أنه لن يحرز الفريقين أي أهداف وستدخل المباراة لركلات الترجيح وسيحصد الزمالك البطولة".

وأنهى أبو جبل حديثه قائلا: "أشكر جماهير الزمالك وعائلتي وأصدقائي ولاعبو الفريق وأحب أن أقول لكل من انتقدني أنني موجود وألعب".