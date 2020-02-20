رياضة | فيفا يهنئ الزمالك بعد الفوز على الأهلي بالسوبر المحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يهنئ الزمالك بعد الفوز على الأهلي بالسوبر المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنئ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر نادي الزمالك بعد الفوز علي حساب نظيره النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المحلي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهنئة لنادي الزمالك بعد الفوز علي حساب نظيره النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر المحلي قائلا:" ‏‎الزمالك بطل ‎كأس السوبر المصري أسعد جماهيره العريضة باللقب الثاني خلال ستة أيام فقط بالفوز على غريمه ‎الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف في أبو ظبي،مبروك اللقب الجديد لأبطال القلعة البيضاء ".

يذكر أن نادي الزمالك قد حقق بطولة كأس السوبر المحلي علي حساب النادي الأهلي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب نادي الجزيرة الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان نادي الزمالك قد حقق بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز علي حساب نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين هذا الأسبوع بالعاصمة القطرية الدوحة.