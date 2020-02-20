رياضة | بعد حصد السوبر.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حصد السوبر.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

البطولة الثانية لنادي الزمالك في أسبوعين

وتعتبر بطولة السوبر المصري هي البطولة الثانية لنادي الزمالك في أسبوعين فقط عقب الفوز ببطولة السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضية على حساب نادي الترجي التونسي.

كشف حساب كارتيرون مع نادي الزمالك

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك الجديد منذ توليه إدارة النادي الملكي الفنية.

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ويقدم لكم موقع "الخليج 365" كشف حساب كارتيرون مع الزمالك حتى الآن كالآتي:

تولى باتريس كارتيرون مهمة تدريب نادي الزمالك خلفا للصربي ميتشو مدرب الفريق السابق وقاد الفريق الملكي في 18 مباراة بمختلف المسابقات سواء الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا أو كأس مصر أو السوبر المصري والإفريقي وفاز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات أخرى وتعرض للهزيمة في مباراة وحيده.

وسجل نادي الزمالك في الـ18 مباراة تحت قيادة كارتيرون 27 هدف بينما استقبلت شباكه 10 أهداف فقط.

وساهم كارتيرون في تأهل الزمالك لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا وحصد لقب بطولة السوبر الإفريقي وبطولة السوبر المصري.

والآن أصبح باتريس كارتيرون على موعد جديد لخوض الزمالك في مباريات أخرى بحثا عن انتصارات جديدة وألقاب جديدة لإسعاد جماهير النادي الملكي.