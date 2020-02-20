رياضة | طارق حامد: وعدت بنتي بالميدالية الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق حامد: وعدت بنتي بالميدالية الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بحصد بطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.

وأكد حامد في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء أن اللعب في الزمالك يتطلب منهم حصد كل بطولة يشارك فيها الفريق والمنافسة على جميع الألقاب، مشيرًا إلى أن طبيعة اللعب بنادي كبير وهو الزمالك يتطلب ذلك.

وتابع "بعد السوبر الافريقي عدت إلى منزلي وأعطيت الميدالية لنجلي مما أثار حزن نجلتي ووعدتها بإهدائها ميدالية السوبر المصري".

وحصد الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.