رياضة | مانشستر يونايتد يتعادل مع كلوب بروج وخيتافي يهزم أياكس في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتعادل مع كلوب بروج وخيتافي يهزم أياكس في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق كلوب بروج بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز إيمانويل دينيس هدف فريق كلوب بروج الوحيد في المباراة بالدقيقة 15، بينما تعادل اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

Advertisements

ونجح فريق خيتافي في تحقيق الفوز على فريق أياكس أمستردام الهولندي بنتيحة هدفين نظيفين في إسبانيا، وحقق فريق شاختار دونتسك فوزا صعبا على بنفيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

الجدير بالذكر أن فريق تشيلسي هو بطل نسخة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بعد الفوز على فريق أرسنال بالمباراة النهائية.