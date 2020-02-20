رياضة | حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام غالي يفتح النار على كهربا بعد خسارة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح حسام غالي نجم الأهلي السابق، النار على جناح القلعة الحمراء محمود عبد المنعم كهربا، عقب خسارة السوبر المصري أمام الزمالك. وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف. Advertisements وقال حسام غالي في تصريحات خلال تواجده بالاستوديو التحليلي للسوبر عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "كهربا نازل يستفز لاعبي الزمالك منذ البداية". وتابع: "لم يفد كهربا بنزوله الأهلي كان من المفترض أن ينزل وليد سليمان وسيكون أكثر فائدة من كهربا".

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