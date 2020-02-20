رياضة | أخرهم باتريس كارتيرون.. المدربون المتوجون بلقب كأس السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخرهم باتريس كارتيرون.. المدربون المتوجون بلقب كأس السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توُج اليوم نادى الزمالك بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الاهلي فى المباراة التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بىكلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف فى اللقاء.
المدربين المتوجين بلقب كأس السوبر المصري
2001 الزمالك يفوز على غزل المحله بهدفين لهدف تحت قيادة المدرب الألماني اوتوفيستر.
2002 الزمالك يفوز باللقب على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد تحت قيادة المدرب كارلوس كابرال
2003 الاهلي يفوز على الاسماعيلي بركلات الترجيح تحت قيادة طوني اوليفيرا
2004 المقاولون العرب يفوز على الزمالك تحت قيادة حسن شحاتة
2005 الأهلي يفوز على انبي تحت قيادة مانويل جوزيه
2006 الاهلي يفوز على انبي تحت قيادة مانويل جوزيه
2007 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة مانويل جوزيه
2008 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة مانويل جوزيه
2009 حرس الحدود يفوز على الاهلي تحت قيادة طارق العشري
2010 الاهلي يفوز على حرس الحدود تحت قيادة حسام البدري
2012 الاهلي يفوز على انبي تحت قيادة حسام البدري
2014 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو
2016 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي
2017 الزمالك يفوز على الاهلي تحت قيادة محمد حلمى
2018 الاهلي يفوز على المصري تحت قيادة حسام البدري
2019 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة رينيه فايلر
2020 الزمالك يفوز على الاهلي تحت قيادة باتريس كارتيرون