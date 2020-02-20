رياضة | أخرهم باتريس كارتيرون.. المدربون المتوجون بلقب كأس السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخرهم باتريس كارتيرون.. المدربون المتوجون بلقب كأس السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توُج اليوم نادى الزمالك بلقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الاهلي فى المباراة التى أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بىكلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف فى اللقاء.

المدربين المتوجين بلقب كأس السوبر المصري

2001 الزمالك يفوز على غزل المحله بهدفين لهدف تحت قيادة المدرب الألماني اوتوفيستر.

2002 الزمالك يفوز باللقب على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد تحت قيادة المدرب كارلوس كابرال

2003 الاهلي يفوز على الاسماعيلي بركلات الترجيح تحت قيادة طوني اوليفيرا

2004 المقاولون العرب يفوز على الزمالك تحت قيادة حسن شحاتة

2005 الأهلي يفوز على انبي تحت قيادة مانويل جوزيه

2006 الاهلي يفوز على انبي تحت قيادة مانويل جوزيه

2007 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة مانويل جوزيه

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2008 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة مانويل جوزيه

2009 حرس الحدود يفوز على الاهلي تحت قيادة طارق العشري

2010 الاهلي يفوز على حرس الحدود تحت قيادة حسام البدري

2012 الاهلي يفوز على انبي تحت قيادة حسام البدري

2014 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو

2016 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي

2017 الزمالك يفوز على الاهلي تحت قيادة محمد حلمى

2018 الاهلي يفوز على المصري تحت قيادة حسام البدري

2019 الاهلي يفوز على الزمالك تحت قيادة رينيه فايلر

2020 الزمالك يفوز على الاهلي تحت قيادة باتريس كارتيرون