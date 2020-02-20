رياضة | بعد خسارة السوبر.. كشف حساب فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة السوبر.. كشف حساب فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بلقب كأس السوبر المصري، على حساب الأهلي، للمرة الرابعة في تاريخه.

وحسم أبناء الفارس الأبيض اللقاء، عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وتُعد هذه هي الهزيمة الثانية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ توليه المسئولية الفنية خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي بسبب سوء النتائج.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب فايلر مع الأهلي عقب هزيمة السوبر بالتقرير الآتي:-

خاض فايلر مع الأهلي بمباراة الليلة 27 مباراة، نجح في الفوز بـ23 مواجهة، وتعادل في 3 مباريات وهزيمة في مباراة وحيدة، حيث تحتسب نتيجة الأهلي والزمالك بالتعادل لانتهاء وقتها الأصلي بتلك النتيجة، قبل أن يحسمها الفارس الأبيض بركلات الترجيح.

وجاءت مباريات فايلر مع الأهلي كالآتي:-

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الدوري العام: 16 مباراة فاز بهم جميعًا.

دوري أبطال إفريقيا: 8 مباريات - فاز في 4 وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة.

كأس السوبر المصري: مباراتين - توج في واحدة وخسر الأخرى.

كأس مصر: مباراة وحيدة وفاز بها.

سجل الفريق معه: 64 هدف وتلقى 10 أهداف.

توج بلقب وحيد وهو كأس السوبر المصري 2018 - قبل أن يخسر سوبر 2019 أمام الزمالك.