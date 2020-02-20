رياضة | بعد الهزيمة ضد الزمالك .. سجل بطولات الأهلي مع الخطيب يتوقف عند 4 بطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهزيمة ضد الزمالك .. سجل بطولات الأهلي مع الخطيب يتوقف عند 4 بطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل النادي الأهلي في التتويج بلقب كأس السوبر المصري اليوم، بهزيمته أمام الزمالك بفارق ركلات الترجيح، بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في القمة التي شهدها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وتعد بطولة السوبر، هي البطولة السادسة التي يفقدها النادي الأحمر خلال فترة تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي.

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وفشل الأهلي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين عامي 2018 و2019 ، وكأس مصر في نفس العامين، بالإضافة لبطولة كأس الأندية العربية الأبطال عام 2019.

في المقابل، توقف عداد بطولات الأهلي مع الخطيب عند أربعة بطولات، وهم: لقب الدوري المصري في مناسبتين، عن موسمي 2017/2018 و 2018/2019، بالإضافة للقب السوبر المصري مرتين عامي 2018 على حساب المصري البورسعيدي، و2019 على حساب الزمالك.

يذكر أن محمود الخطيب تولى رئاسة النادي الأهلي في مطلع شهر ديسمبر عام 2017، بعد أن تفوق على محمود طاهر منافسه في إنتخابات رئاسة النادي.